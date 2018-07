El reality de BBC al estilo de 'Los Juegos del Hambre' que indigna a los británicos

La realidad siempre supera a la ficción. La historia de ciencia ficción que cuenta la saga 'Los Juegos del Hambre' se ha convertido en "realidad" en Reino Unido de la mano de la televisión pública.



La cadena BBC está preparando para la próxima temporada 'Britain's Harderst Grafer' ('El trabajador más duro'), un nuevo concurso que para muchos está inspirado en la historia de la película, que acaba de presentar el trailer de su última entrega.



Como cuentan las películas basadas en las novelas de Suzanne Collins, 'Los Juegos del Hambre' consiste en que los más pobres del país compiten a muerte en un 'reality' para diversión de los ricos. La misma premisa de la que parte 'Britain's Harderst Grafer'.



El concurso de la cadena BBC enfrentará a un grupo de 25 personas desempleadas o con trabajos precarios extraídos de barrios marginales de Gran Bretaña. Los concursantes tendrán que realizar diversos trabajos duros para demostrar que son los más trabajadores y el ganador se llevará 15.500 libras (unos 20.000 euros), es decir, el salario mínimo anual británico.



Este nuevo 'reality' no ha dejado indiferente a nadie en Reino Unido, donde ha habido un aluvión de críticas, según recoge el diario 'The Guardian'. Estas críticas se han centralizado a través de la plataforma Change.org, que lleva recogidas 26.000 firmas exigiendo la retirada del polémico concurso. La denuncia considera que este nuevo formato se basa en "explotar a la clase baja" para entretener a la audiencia.



Por su parte, la cadena BBC se ha defendido de las críticas. "Es un serio experimento social para la BBC2, que investiga la dureza a que se somete la economía a personas con salarios bajos". Además, quiere dejar claro que no se trata de un programa de entretenimiento, a pesar de que las productora responsable de 'Britain's Hardest Grafer', Twenty Twenty, utiliza mensajes como "¿Estás harto de vivir con tus padres?" o "¿Quién sabe curar todavía en Gran Bretaña?" para captar a los futuros participantes.