Un reality busca a la nueva Spice Girl

Dos décadas después de que sonase por primera vez su gran éxito, 'Wannabe', las Spice Girls quieren volver a subirse a un escenario. Aunque todas no tienen las mismas ganas: Victoria Beckham y Mel C no quieren saber nada de esta reunión.

A pesar de ello, Geri Halliwell, Emma Bunton y Mel B siguen dispuestas a volver y lo quieren hacer al completo, así que buscarán dos nuevas integrantes para su regreso.

Esta búsqueda la harán en formato reality: la cadena BBC ha anunciado que lanzará un show para recrutar a las dos integrantes que faltarían para completar de nuevo a las Spice Girls.

Poco más se conoce sobre este programa, que tendría forma de talent show, aunque no se conoce el papel que tendrían las integrantes originales. De hecho, Mel B es actualmente jurado en el programa America’s Got Talent.