La realidad política llega a la ficción televisiva

Los espectadores estadounidenses ya han podido ver el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, los candidatos a la Casa Blanca de los partidos demócrata y republicano. Se estima que la audiencia de anoche superará a la de la SuperBowl, el evento más visto en la historia de la televisión estadounidense.

La política no acaba ahí. Hace 16 años, 'Los Simpson' predijo la "llegada" a la Casa Blanca de Donald Trump. Son muchas las ficciones que tienen la políticia como trama principal y a los políticos como protagonistas de intrigas que muchas veces se adelantan a la realidad.

'El Ala Oeste de la Casa Blanca' fue una de las primeras en tener como protagonista al mismísimo presidente de EEUU. Creada por Aaron Sorkin, se mantuvo en emisión a lo largo de siete temporadas desde el año 1999 hasta el 2006, se ambienta a lo largo de la administración demócrata del presidente Josiah Bartlet (Martin Sheen). Hace tan sólo unos días, parte del reparto original se reunió para apoyar la campaña electoral de Hillary Clinton.

'House of Cards' ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix. Con Kevin Spacey y Robin Wright como pareja protagonista, el matrimonio Underwood hará todo lo posible para ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. No perder de vista su "campaña electoral" con motivo del estreno de la última temporada emitida.

Cartel de la cuarta temporada de 'House of Cards' | netflix

La escena con la que comienza 'The Good Wife' no resultará extraña a los espectadores. De hecho, la han visto en los informativos no hace mucho tiempo. La abogada protagonista, Alicia Florrick (Julianna Margulies), casada con el gobernador de Illinois, acabará presentándose a las elecciones para Fiscal del estado. Una serie con la que los espectadores podrán comprender cómo funciona la preparación de una campaña electoral, cuál es la figura del Fiscal General en Estados Unidos y cómo resulta elegido.

'Game Change', la TV de HBO con Julianne Moore como Sarah Palin, ganó el Globo de Oro a mejor telefilme y sus protagonistas, Moore y Ed Harris, recogieron también estatuillas. La ficción narra la campaña electoral de John McCain y Sarah Palin en 2008 desde el punto de vista de uno de los estrategas de campaña, Steve Schmidt (interpretado por Woody Harrelson).

Kelsey Grammer ('Frasier') protagonizó las dos temporadas de 'Boss', la serie de Starz sobre Tom Kane, el despiadado alcalde de Chicago, trata de mantener su poder y status después de serle diagnosticada una grave enfermedad degenerativa.

'Borgen', el aclamado drama político danés, cuenta la historia de la carismática política Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) quien, tras ganar unas elecciones de forma completamente inesperada, se convierte en la primera mujer en ostentar el cargo de Primera Ministra de Dinamarca.

De los mismos creadores que 'The Good Wife' es 'BrainDead', un thriller político en clave de comedia protagonizado por Mary Elizabeth Winstead ('Die Hard') y Tony Shalhoub ('Monk').

No todas las series sobre política tienen que ser dramas. 'Veep' lo ha demostrado con creces y hace tan sólo unos días se alzó con su segundo Emmy consecutivo como mejor comedia. Con una Julia Louis-Dreyfus en estado de gracia, la serie de HBO presenta a Selina Meyer, una senadora que, tras aceptar el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos, descubre que el puesto no es para nada lo que ella esperaba de él.

'Parks and Recreation' es otro ejemplo de cómo la política puede ser divertida. Amy Poehler es Leslie Knope, la encargada del Departamento de Parques y Recreación de Pawnee, un cargo que se toma con gran responsabilidad.