La reacción de Nikolaj Coster-Waldau ('Juego de Tronos') al tráiler de 'La Casa del Dragón'

El pasado 5 de octubre salió a la luz el primer tráiler de 'La Casa del Dragón', el spin-off de 'Juego de Tronos' cuyo eje central de la serie será la familia Targaryen y nos iremos 200 años atrás en el tiempo, viendo cómo la familia de Daenerys se convirtió en una de las más importantes de todo Poniente, llegando a gobernar en los siete reinos.

Además, los fans podrán disfrutar de una de las mayores guerras de Poniente, que es la mencionada en 'Danza de Dragones'. Gracias a este esperado tráiler, que ha aumentado más si se podía el hype de los fans, hemos podido ver a los personajes que se encargarán de dar vida a la familia Targaryen, pero... ¿Qué opinan los protagonistas de la ficción original?

Jaime Lannister da su opinión sobre 'La Casa del Dragón'

El actor Nikolaj Coster-Waldau, quien da vida a Jaime Lannister en 'Juego de Tronos', ha querido opinar sobre el primer vistazo a 'La Casa del Dragón' en una entrevista con The Hollywood Reporter: "He visto el teaser tráiler que han sacado y me he quedado muy intrigado. He pensado que era divertido ver a Matt Smith en ese mundo, con esa preciosa peluca blanca. Y escucha, tengo curiosidad como todos los demás".

"Espero que sea genial y que el éxito de Juego de Tronos no se cruce en el camino de la gente cuando experimente esta nueva serie", decía, haciendo referencia a que son dos series muy distintas. Además, también espera que tenga mucho éxito y recuerda lo que les costó a los espectadores ponerse al día con las tramas y personajes de 'Juego de Tronos': "Recuerdo a la gente diciendo en la primera temporada: 'Hay demasiados personajes, no sé lo que están haciendo'. No creo que ellos tengan el lujo que nosotros tuvimos porque van a ser comparados con ello. Pero realmente deseo que sea un éxito total".

