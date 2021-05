La reacción de Jennifer Aniston tras ver el "triste intento" de Mariah Carey de llevar el pelo de Rachel en 'Friends'

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se han reunido 17 años después del final de 'Friends' en una episodio especial que ha revolucionado a todos los fans de la serie.

Y es que, este momento era muy esperado por todos y, después de varios problemas, por fin se pudo estrenar el pasado 27 de mayo en HBO Max. Desde entonces las redes sociales han estallado hablando del reencuentro provocando un auténtico ataque de nostalgia.

Y es que, 'Friends' es mucho más que una serie, la ficción marcó una etapa de la televisión y se convirtió en todo un fenómeno social. Uno de los aspectos más destacados del gran impacto que tuvo la sitcom fue que el peinado que lucía Jennifer Aniston encarnando a Rachel Green se volvió internacional.

Jennifer Aniston como Rachel Green en 'Friends' | NBC

De esta forma, su peinado y las mechas estilo Rachel se empezaron a llevar en todo el mundo siendo el corte de pelo estrella de finales de los 90 y principios de los 2000.

Pero no solo las personas anónimas llevaban este look, muchos fueron los rostros famosos que quisieron copiarle el peinado a Jennifer Aniston. Así, tras el boom por la reunión de 'Friends' Mariah Carey ha sacado a la luz una imagen suya del pasado donde afirma que intentó llevar el pelo de Rachel aunque no lo logró el resultado que quería.

"Un triste intento del peinado de Rachel", escribe la cantante mientras la vemos encima del escenario luciendo su peinado a lo Rachel Green.

Tras ver la imagen en Instagram Jennifer Aniston no ha dudado en dejar un comentario a Mariah Carey asegurando que le encanta el look: "Me encanta", escribe la actriz.

'Friends: The Reunion' ha dado mucho de qué hablar

Tras ver el episodio especial, llamado 'The one', muchos son los comentarios que se han generado en las redes sociales. A la gran mayoría de los seguidores de la serie les ha encantado el reencuentro. Aunque, las criticas tampoco se han hecho esperar y hay quien ha comentado que no entiendo por qué algunos actores de la serie no aparecieron, como es el caso de Cole Sprouse, y otros sí.

Imagen promocional del reencuentro de los actores de la serie 'Friends' | HBO

Pero si hay uno de sus protagonistas que ha acaparado la mayoría de los titulares ha sido Matthew Perry, Chandler, quien al ver su aspecto tan cambiado y su forma de hablar en gran parte de la reunión se ha preguntado qué le pasaba al actor y que puedes ver aquí.

