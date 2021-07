Parece que fue ayer cuando Dylan Sprouse protagonizaba junto a su hermano Cole series de Disney Channel como 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody'. Pero lo cierto es que han pasado bastantes años. Los gemelos han conseguido mantenerse con gran relevancia en el mundo de la interpretación, al que volvieron después de disfrutar de más privacidad durante sus años de universidad.

Ahora Dylan ha sorprendido compartiendo una tierna foto de cuando era pequeño. Con la cara de travieso que le caracterizaba, aparece junto a una miniatura montable con forma de moto, llevando una camiseta roja de manga corta y sentado a una mesa. "Sube, baby", añadía a la publicación.

La foto, que suma ya más de 840.000 likes, no deja de recibir comentarios, algunos de personas conocidas en la industria. Pero la reacción más destacada es la de Hart Denton, compañero de su hermano Cole Sprouse en 'Riverdale'.

"Deja de publicar fotos mías de niño", han sido las palabras exactas de Denton al ver la publicación de Dylan, en referencia al parecido entre ambos cuando eran prqueños. El propio Denton publicó también hace poco varias fotos de él de pequeño.

Con sonrisa angelical frente a un fondo blanco, con sombrero de vaquero y camisa de cuadros, el actor que interpreta a Chic en 'Riverdale' no puede regalarle a sus seguidores unas imágenes más adorables.

Dylan Sprouse y la televisión

Dylan Sprouse es ya uno de los actores más queridos de su generación, con una legión de seguidores que han crecido con él y a la vez que él. Porque Dylan, junto a su hermano Cole, se estrenó en la televisión siendo muy muy pequeño.

Tan pequeño que en su primer papel él y su hermano interpretaban por turnos a un bebé en la sitcom 'Great Under Fire' en 1993, con solo un año. En 2005, los hermanos Sprouse protagonizaron 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody', una serie teen que hasta tuvo secuela: 'Zack y Cody: Todos a bordo'.

También interpretando a Zack, hizo cameos en diferentes series de la compañía, como 'Los magos de Waverly Place' o 'Hannah Montana'. Y en 2011, 'Zack y Cody: La película'.

Dylan Sprouse y Josephine Langford en 'After 2' | Diamond Films

Años después, Dylan ha vuelto a entrar en el mundillo de la interpretación con el papel de Trevor en la secuela de 'After', 'After: En mil pedazos', basada en la famosa saga de literatura juvenil de Ana Todd. Ahora está entrenando y preparándose para su vuelta a la televisión con la serie de Mindy Kaling, 'The Sex Lives of College Girls'.

Seguro que te interesa...

"Intenta imaginar el olor": Dylan Sprouse 'arruina' el momento tierno de una foto robada que le hizo su novia Barbara Palvin