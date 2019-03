La verdadera razón por la que Salem no habla en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Como todos los seguidores de 'Sabrina, cosas de brujas' sabrán, Salem, el gato de Sabrina, hablaba y mucho, y sus intervenciones eran de lo más divertidas, sobre todo en su doblaje en España porque se convirtió en un gran conocedor de la cultura popular. Y resulta que el Salem de hoy en día en la versión de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' ya no habla... Pero hay una explicación.

La nueva serie se basa en el cómic homónimo del mismo creador, Roberto Aguirre-Sacasa. La contradicción surge cuando en el tebeo el minino sí que habla, pero Aguirre-Sacasa ha explicado el porqué de esta decisión: su intención inicial al hacer el cómic era crear una historia oscura, por lo que no quería que Salem hablara, para aportar un aire más tenebroso.

Sabrina y Salem en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' | Netflix

En una entrevista, según recoge IndieWire, el creador explicó: "Era como si por haber un gato hablador el tono se convirtiera en algo más divertido y cómico. Cuando estaba escribiendo el cómic, me di cuenta de que sólo se leen las palabras. No se necesita necesariamente ver a ningún personaje. Entonces pensé: 'Por supuesto que Salem debería hablar. Va a ser como cuando habla cualquier otro personaje'".

En la versión de Netflix, Aguirre-Sacasa decidió llevar a cabo su idea inicial aprovechando el tono sombrío de la serie, quitándole así la voz a Salem. "Cuando hicimos la serie, Salem no habla en parte para proyectar ese tono de terror" dijo. "Pero eso no quiere decir que Salem no vaya a hablar en un futuro", concluía el creador, dejando la puerta abierta.