La razón por la que Naya Rivera ya no hablaba con Lea Michele, su compañera en 'Glee'

Tras la desaparición de Naya Rivera ('Glee') en el lago Piru y su trágica muerte, se han abierto nuevos debates. La árida relación que compartía con su compañera de reparto Lea Michele, que siempre estuvo envuelta en rumores, se ha reabierto con las declaraciones que Naya hizo en su libro 'Sorry Not Sorry: Sueños, Errores y Crecimiento'.

A 'Glee' siempre ha parecido seguirle la polémica y Michele ha estado más de una vez en el centro en cuanto a su relación con compañeros. Recientemente salieron a la luz más acusaciones de acoso y mal comportamiento hacia otros actores por parte de la actriz.

Precisamente su supuesta mala relación con Naya Rivera durante su tiempo en el fenómeno musical ha sido muy comentada durante años, algo que se esclareció más con el testimonio de la actriz de Santana en sus memorias. Si quieres saber más sobre la relación que tenían las dos actrices puedes encontrar las palabras de Naya Rivera en el vídeo de la noticia.

