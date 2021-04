La razón por la que Demi Lovato vive ahora con uno de sus mejores amigos

Después del enorme éxito de su documental 'Dancing With the Devil', Demi Lovato ha pasado por muchos cambios. La actriz ha cambiado de look, ha aprendido a quererse y entre otras muchas cosas ha roto la relación con su exprometido Max Ehrich.

En una aparición en 'The Drew Barrymore Show' ha confesado sentirse más feliz que nunca: "Ahora que soy dueña de lo que soy, me siento más feliz que nunca y eso es porque estoy siendo honesta. Los secretos te mantienen enfermo, lo he escuchado un millón de veces y lo creo plenamente. Ahora no hay nada, no hay secretos para que el mundo se entere. Como si lo pusiera todo ahí fuera y dijera: 'Oye, esta soy yo'".

Actualmente, Demi Lovato ha decidido cambiar de nuevo el rumbo de su vida, e irse a vivir con uno de sus mejores amigos. En la misma aparición, la protagonista de 'Camp Rock' ha contado los motivos:

"Estoy conviviendo con uno de mis mejores amigos, antes estaba en un… estaba comprometida con un chico y casi lo hice y me dije: 'Esa no es la vida que quiero para mí'", ha confesado a Drew Barrymore. "Quiero divertirme y quiero vivir con mis amigos. ¡Vamos a normalizar esta situación!", añadía la estrella.

Esa no es la única modificación que ha realizado a lo largo de los últimos meses. La cantante se centra en hacer solo lo que funciona, sin escuchar opiniones ajenas, sentirse juzgada, o preocupándose por cosas que verdaderamente no tienen importancia.

"Estoy haciendo lo que tengo que hacer por mí y por mi bienestar", explicó. "Me estoy poniendo a mí misma en primer lugar y por delante de mi carrera y eso es algo que nunca he hecho antes, porque estaba tan preocupada intentando ser una estrella del pop femenina y sexy que simplemente ignoraba como soy realmente".

