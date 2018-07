La quinta temporada de 'Juego de Tronos' no superará la trama de las novelas

David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de 'Juego de Tronos', han confirmado que la quinta entrega de la ficción no alcanzará ni superará la trama de 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de primavera', las dos últimas novelas de la saga de 'Juego de Tronos'.



Para tranquilizar a los miles de fans de la ficción, que no querían que la serie spoilease las novelas de George R.R. Martin, Benioff aseguró que "todavía no hemos superado los libros. La primera escena y la última de la temporada, todavía están dentro de las novelas publicadas".



Ahora los fans pueden esperar tranquilos las nuevas aventuras de los Siete Reinos, que llegarán a la pequeña pantalla el próximo 12 de abril. Será un estreno mundial, ya que los nuevos episodios verán la luz simultáneamente tanto en Estados Unidos como en 170 países más, entre ellos España, de la mano de Canal+.