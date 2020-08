¿A quién se le da mejor? La divertida cita de Jennifer Aniston y Courtney Cox ('Friends') para jugar al billar

'Friends' es una de las sitcoms más emblemáticas de la televisión, llegando a tener un gran éxito en su inicio en los 90, que se alargó durante 10 temporadas, que aún mantiene un gran público.

Ya queda poco para la reunión que tienen programada los protagonistas de esta aclamada serie de televisión, que según han declarado algunos de ellos tienen previsto que sea pronto, pero las circunstancias por el coronavirus les exigen tomar medidas de higiene y precaución para que nadie salga perjudicado.

Mientras tanto, también hemos podido ver que, aunque no estuvieran todos juntos, su relación sigue siendo buena y casi podemos ver en ellos a los personajes de la serie, como en el caso de este vídeo de Jennifer Aniston (Rachel Green) en el que salen ella y Courtney Cox (Monica Geller) jugando al billar y casi podemos ver a sus personajes de la serie.

En el vídeo Jennifer añade un divertido mensaje que dice: "Friends shouldn’t let Friends play pool, specially when the suck" ("Los amigos no deberían dejar a los amigos jugar al billar, especialmente cuando apestan"). Aunque lo cierto es que tiene razón, el billar no es lo suyo.

