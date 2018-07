Quentin Tarantino se estrena en televisión con una nueva serie western

El cineasta Quentin Tarantino quiere probar suerte con la televisión. Después de haber dirigido grandes películas, como 'Django desencadenado', el director quiere adaptar una novela de Elmore Leonard a la pequeña pantalla.



'Forty Lashes Less One' es el título elegido, una novela de la que Tarantino posee sus derechos. Aunque eso sí, el director no se separa de su género preferido, el western.



Tarantino ha confesado que lleva un tiempo queriendo adaptar esta novela en una entrevista para 'Premiere', y ahora "ha llegado el momento". Eso sí, el formato será una miniserie de cuatro o seis horas.



Tarantino lleva varios años con este proyecto en mente, según apunta la publicación. Ya en el año 2000 se rumoreaba que el proyecto podría ponerse en marcha y en 2007 fue el propio director el que confesó que había terminado unas 20 páginas del guión.



Si la adaptación llega a realizarse no será la primera novela de Leonard que Tarantino adapte para la televisión. En 1997 estrenó 'Jackie Brown', basada en la novela 'Rum Punch' del escritor.



La novela está ambientada en una infernal prisión llamada Yuma. Tras ser condenados por asesinato, el Apache de Chiricahua Raymond San Carlos y el ex-soldado Harold Jackson están sentenciados a pasar toda su vida entre rejas. Pero incluso en un lugar tan horrible hay esperanza.