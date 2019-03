No queda nadie en 'True Blood'

Hace algunos días veíamos el primer teaser de la serie de vampiros que nos daba un paseo por las tumbas en las que estaban grabados los nombres de los personajes que habían ido desapareciendo. Ahora, una nueva promo muestra a los personajes y nos enseña como será el enfrentamiento final entre vampiros y humanos que se dará durante la séptima temporada de la serie que, a pesar de contar solamente con 10 capítulos, promete ser bastante intensa.



"There's no one left" (no queda nadie) reza la promo en la que vemos entre otras cosas cómo Sookie explica que los vampiros infectados con el virus Hepatitis-V, andan sueltos mientras se mezclan ataques contra humanos y contra una iglesia.



En esta nueva y última entrega veremos entre otros la llegada de Riley Smith ('90210') como un "no-muerto" meláncolico llamado Keith y a Nathan Parsons ('General Hospital') tomando al personaje de James, al que interpretó Luke Grimes, pero que ha decidido dejar la serie.