Que tiemble la carne humana, vuelve 'Hannibal'

A escasos días del gran estreno, la cadena NBC nos regala con este video un pequeño avance de la segunda temporada. Se trata de una escena de lucha entre Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) y Jack Crawford, interpretado por Laurence Fishburne.

El primer capítulo de la segunda temporada, 'Kaiseki' verá la luz en NBC el próximo 28 de febrero y AXN España será la encargada de su emisión en España. Una nueva entrega que promete, 'Entertainment Weekly' ha avanzazo siete detalles libres de spoiler sobre esta próxima temporada, tras una entrevista con los guionistas de la serie.

Atentos.

1. Will Graham está en prisión y todo el mundo piensa que es culpable: En el final de la primera temporada, Fuller consiguió darle la vuelta a las expectativas de público de forma brillante al incriminar a Graham (Hugh Dancy) de los crímenes de Hannibal cuando, en realidad, los fans esperaban que la serie siguiera las novelas de Thomas Harris y metiera entre rejas al psiquiatra caníbal. Obviamente, demostrar su inocencia no será fácil para Graham, ni tampoco recuperar su trabajo, pero, ahora que no está enfermo y sabe que tampoco está loco, va a tomar un papel más activo en la historia. ¿Su objetivo? Salvarse a sí mismo y acabar con Hannibal.



2. Hannibal tiene el trabajo de Graham: Con Graham en prisión, el FBI confía aún más en Hannibal (Mads Mikkelsen), así que a menudo veremos al asesino en serie tratando de dar caza a otros asesinos en serie. "Hannibal se convierte en el nuevo Will Graham. Es muy divertido verle interactuar con el FBI", apunta Fuller.

3. Todavía surrealista, pero mucho más claro: El persistente y surrealista simbolismo de Hannibal es todavía una tarea pendiente y así seguirá siendo. Pero, ahora que Graham no está enfermo, será un narrador más fiable.



4. Gillian Anderson vuelve. Anderson volverá a meterse en la piel de la psiquiatra de Hannibal y parece que las sospechas del personaje sobre su paciente irán en aumento.



5. La primera escena de la 'premiere' de la segunda temporada. Avanzar cualquier detalle sería un 'spoiler', pero ha sido descrita como la mejor escena que la serie ha hecho hasta la fecha.



6. Asesinatos más grotescos. Parece que algo relacionado con un nido de abejas nos pondrá los pelos de punta.



7. Mason y Margo Verger estarán en la segunda temporada. Dos personajes familiares para los lectores de la historia de Harris serán introducidos en la nueva entrega... Pero aún no se han elegido a los personajes que les darán vida.