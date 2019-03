¿Por qué 'The Walking Dead' no usa la palabra zombie en la serie?

Muertos vivientes, caminantes o no muertos. Estos son los sustantivos con los que se denominan a los zombies en la serie de AMC 'The Walking Dead', ¿raro, verdad…? Pues su creador Robert Kirkman ha explicado el motivo.

"Queríamos dar una idea de que The Walking Dead tiene lugar en un universo alternativo donde la ficción sobre zombies no existe", comienza diciendo. "Nadie dentro de The Walking Dead ha visto una película de [George A.] Romero, por lo que no conocen sus reglas. Y así sentimos que, al no tener que usar esa palabra, nos podríamos separar un poco de todo eso, para que la serie sea más clara", afirma Kirkman

Peor aunque esta palabra no exista para los personajes de la ficción no quiere decir que ellos mismo no la utilicen en la serie: "Yo mismo sigo llamando 'show de zombies' a la serie. Es gracioso, en los guiones es sólo en los diálogos donde lo mantenemos fuera. De hecho, en algunos guiones se puede leer 'Los zombies vienen aquí' o 'Los zombies están allá'. Pero de repente, un día, meteré un 'zombie' en un diálogo y tendré que ir corriendo diciendo '¡Oh, Dios! Tengo que corregirlo'", bromea Kirkman durante una entrevista con Conan O'Brien.