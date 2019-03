¿Qué querido personaje de 'Juego de Tronos' desea que acabe la serie para ser libre?

'Juego de Tronos' ha hecho historia dentro del mundo de la televisión, por ello casi nadie quiere que la ficción llegue a su fin con su próxima y esperada octava temporada.

Pero, sí hay alguien que quiere que este momento llegue y es precisamente uno de los intérpretes que interpreta a uno de los personajes más queridos, estamos hablando de Maisie Williams que da vida a Arya Stark.

La actriz ha concedido una entrevista a 'BBC Newsbeat' donde lo ha confesado: "Estoy emocionada porque 'Juego de Tronos' se acabe y pueda tener tiempo para hacer lo que quiera. Es increíblemente excitante poder escoger los papeles que quiera hacer", empieza diciendo.

Para después añadir que "por un lado, es bastante estresante saber que no tendré ese apoyo y red de seguridad, pero por el otro lado, soy libre". Recordemos que la artista lleva en la serie desde que tenía 14 años y en la actualidad ya ha cumplido 20, por lo que es normal que quiera emprender nuevos caminos.

Además, Maisie revela qué es lo que tiene pensado hacer cuando 'Juego de Tronos' termine: "He comenzado una productora, así que ahora me doy cuenta de lo dura que puede ser la industria. Volver aquí, escuchar todas las películas que están nominadas y volver a ver cintas independientes me hace darme cuenta de lo mucho que lo echo de menos. Es el único sitio en el que siempre he querido estar, para ser sincera", termina diciendo.