¿Por qué no pueden dormir Walter y Skyler?

Algo mantiene despiertos a Walter y skyler. En primer término Skyler (Anna Gunn) tumbada en la cama, sin conciliar el sueño. Al fondo, en la oscuridad de la habitación, se ve el reflejo de Walter (Bryan Cranston) con cara de preocupación.



Es la primera imagen promocional de la quinta temporada de 'Breaking Bad', la serie de AMC, que no duda en promocionar "a todo trapo" la que será sin duda la vuelta más esperada del verano. La última temporada de la ficción llega a las televisiones estadounidenses el próximo 15 de julio.



Esta imagen, publicada en exclusiva por Entertainment Weekly, se suma al cartel de la serie con el lema 'All Heil the King' y a varios vídeos con adelantos de la nueva temporada. Vuelve Walter, ¿preparados?