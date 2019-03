¿Qué personaje de 'Friends' bebió más café? Un estudio lo revela

Central Perk ha sido escenario de numerosos capítulos de 'Friends'. La mayoría de las escenas transcurrían en el sofá de esta mítica cafetería y los protagonistas siempre estaban con una taza en la mano.

Por eso, Kit Lovelace ha analizado la cantidad de café que Phoebe, Rachel, Chandler, Monica, Joey o Ross han bebido durante todos los capítulos de la serie. A diferencia de lo que los seguidores de la serie pudiesen pensar, la persona que más café ha tomado según este estudio es Phoebe. Sin embargo, Rachel es la que menos café bebe.

Digging through old stuff, just found my results from the time I went through all 236 episodes of Friends to see how much coffee they drank. pic.twitter.com/4Kg7QO0mA6