¿Qué ocurrirá en 'Juego de Tronos'?

Tras la emisión este domingo de "Blood of my blood", el sexto capítulo de la sexta temporada, 'Juego de Tronos' ya ha cruzado el ecuador de esta entrega, la primera que se adelanta a los libros ya escritos por George RR Martin.



HBO ha publicado ya el avance del séptimo episodio, "The Broken Man", dirigido por Mark Mylod y que se centrará en las tramas del Gorrión Supremo y Jamie Lannister, veremos qué plan tiene Arya para escapar de Braavos y los espectadores volverán al Norte.







La cadena ha publicado ya los títulos de los tres capítulos restantes. El octavo se llamará "No One", por lo que parece seguro que su protagonista será Arya Stark.



El siguiente, el esperado noveno capítulo de la temporada, promete con su título: "Battle of Bastards". Probablemente se verá la batalla que enfrente a los ejércitos de Ramsay Bolton y de Jon Snow.



Y el décimo y último de esta temporada se titulará como la próxima novela que publique George RR Martin, "The Winds of Winter".