No existe una fórmula secreta para escribir el final de una serie y precisamente el último episodio es el más esperado, más polémico y más comentado. Cuando se trata de una serie de prestigio, las espectativas están por las nubes.

Durante las siete temporadas, Don Draper ha estado huyendo de su verdadera identidad, pasando de puntillas sobre ella. El final de 'Mad Men' ya ha sido catalogado por quienes lo han visto de "inteligente" y "uno de los mejores finales de serie" de la historia de la televisión, pero, a diferencia de lo que la mayoría esperaba, no es un final claro.

Lo que sí está claro es que sus elenco continúa disfrutando de grandes proyectos en la pequeña y gran pantalla. Jon Hamm, quien interpretó a Draper (papel por el que recogió un Emmy y Globo de Oro en las últimas ediciones de estos premios), continúa su carrera en la televisión. Además de sus apariciones en 'Saturday Night Live', también participa en las comedias 'Unbreakable Kimmy Schmidt' y 'American Summer: First Day of Camp', ambas de Netflix, con dos papeles muy distintos a Don Draper.



Elisabeth Moss ha dejado a un lado a Peggy Olson para subirse a las tablas de Broadway con una nueva versión en Broadway de 'The Heidi Chronicles'. El nuevo proyecto de Christina Hendricks es la serie 'Hap and Leonard', de SundanceTV, que se estrena el 2 de marzo.



January Jones ha cambiado también de registro para dar el salto a la comedia de la mano de la serie de Fox 'The Last Man on Earth'. Y Jessica Paré ha dado el salto al cine con la película 'Brooklyn'.



Una de las películas nominadas al Oscar este año, 'Spotlight', cuenta con John Slattery en su reparto. También ha tenido un pequeño papel en la comedia 'American Summer: First Day of Camp', donde también participa Rich Sommer.



Vincent Kartheiser ha cambiado completamente su aspecto: ha clgado el traje de Pete Campbell para la miniserie 'Saints and Strangers', donde se viste de época.