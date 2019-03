¿En qué época está ambientada 'Legion'?

'Legion' ha sido una de las sorpresas de este arranque de año seriéfilo. La serie de FX (que en nuestro país emite Fox) cuenta con Noah Hawley ('Fargo') como creador y con Dan Stevens ('Downton Abbey') como protagonista, dando vida a David Haller, un superhéroe muy alejado de lo que estamos acostumbrados.

Los primeros episodios de 'Legion' encuadran la acción en los años 70 por la estética que tienen. Pero no tiene por qué ser necesariamente la época en la que tiene lugar. Aunque Hawley se ha mostrado bastante reacio a dar alguna pista sobre este tema.

Por lo visto hasta ahora, 'Legion' podría tener lugar en otra línea temporal, la instaurada por el viaje en el tiempo de 'X-Men: Días del Futuro Pasado', la película dirigida por Bryan Singer y que conecta las diferentes entregas de la saga basada en los cómics de Marvel.

En su tercer episodio, 'Legion' podría haber dejado la primera pista sobre su localización cronológica real.

A PARTIR DE AQUÍ, SPOILERS DEL CAPÍTULO

Melanie Bird explica el pasado de Summerland, el rancho donde se encuentran los mutantes, y comenta que su marido "levantó este lugar en los años 40. Lo construyó con Cary hace 30 años".

A pesar de que el marido de Melanie no ha aparecido en la serie todavía, parece claro que la mujer se refiere a 1940 y no a 2040. De tal forma, la serie estaría ambientada en la década de 1970, siendo contemporánea de 'X-Men: Días del Futuro Pasado' y ocurriendo después de 'X-Men: First Class', película que transcurre en 19

Además, que el público general no conozca todavía a los mutantes y el gobierno sí, refuerza más aún esa hipótesis. Por ello, en la serie podrían pasarse viejos conocidos por la audiencia como Bestia, Mística o el profesor Xavier.