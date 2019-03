La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) celebra este domingo en Los Ángeles 72ª edición de los Globos de Oro, premios del cine y la televisión que reconocen las mejores producciones del año. La gala podrá seguirse en NBC y contará con las actrices Amy Poehler y Tina Fey como maestras de ceremonia por tercer año consecutivo.



Poehler y Fey son dos de las mejores representantes de la comedia estadounidense, aunque este año ninguna de las dos se encuentra nominada (Amy Poehler recogió el año pasado el premio a mejor actriz de comedia).



Con tres temporadas, 'Girls' ya es una veterana en recibir premios y la única comedia que repite nominación. La serie de Lena Dunham ya recogió un Glono de Oro a la mejor comedia, ¿repetirá este año?



'Orange Is the New Black' consigue su primera nominación a los Globos de Oro, premios en los que puede que tenga más suerte que en los Emmy, donde fue una de las más nominadas y menos premiadas.



'Silicon Valley' se cuela en las nominaciones a la mejor comedia, pero poco tiene que hacer la serie de HBO frente a dos de las revelaciones de la temporada: 'Jane The Virgin' y 'Transparent'. La primera, de MTV, ha conseguido colarse en muchos de los rankings de lo mejor del año televisivo que termina.



'Transparent' puede ser la gran triunfadora de estos Globos de Oro, tanto en la categoría de mejor comedia con en la de interpretación, donde su protagonista, Jeffrey Tambor, tiene todas las papeletas para subir a recoger el premio al mejor actor de comedia.