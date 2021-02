'Friends' es una de esas series que nos va a acompañar toda la vida. Desde su estreno en 1994, sí, aunque no lo parezca ya han pasado más de 26 años, hemos seguido la vida de sus protagonistas y Jennifer Aniston es a día de hoy, una de las actrices más exitosas de Hollywood.

Aunque a lo largo de estas dos décadas han sido muchos los detalles que han salido a la luz sobre la serie o pequeños fallos que hemos ido descubierto con el paso del tiempo, es inevitable que sigan apareciendo, ya que las nuevas generaciones siguen viendo la serie y aun pueden encontrar algún que otro error.

Como, por ejemplo, este usuario de Tik Tok que a la vez es muy fan de 'Friends'. El seguidor ha descubierto un tic verbal que Rachel Green, el personaje de Aniston, tiene en la serie y el vídeo se ha vuelto viral.

"Técnicamente, esto no es un 'trope', pero lo que voy a decir va a arruinar tu vida, especialmente si eres un gran fanático del programa Friends. Si eres un gran admirador del programa, te lo ruego, desliza, porque voy a arruinar tu vida", dice el usuario de Tik Tok.

Debajo de estas líneas te dejamos el tic al que nos referimos. ¡Se trata de un carraspeo!

