El pueblo de 'The Walking Dead', a la venta

Albuquerque recibe visitas de todo el mundo gracias al mayor narcotafricante de la historia televisiva gracias a 'Breaking Bad'. Baltimore cuenta con una ruta por los escenarios de 'The Wire', y a pesar de que han pasado ya 7 años desde que finalizó, la ciudad permance como la retrató la serie de HBO. Recientemente, Sevilla ha creado un tour por los escenarios en los que 'Juego de Tronos' ha rodado parte de su quinta temporada. Por no hablar de Nueva York, escenario de series como 'Mad Men', 'Friends' o 'Sexo en Nueva York', cuyos edificios ya se han convertido en visita obligada para los turistas.



Que no haya zombies paseando por las calles de Grantville no impide que muchos turistas se hayan acercado a este pueblo situado en el estado de Georgia (EEUU) para hacerse fotos en los escenarios de 'The Walking Dead'. De ahí que su ex-alcalde, Jim Sells, haya puesto a la venta nueve edificios del centro del pueblo.



En el capítulo "Clear", Rick, Carl y Michonne llegan a la ciudad natal del primero en busca de armamento. Esa escena está rodada en Grantville, de donde Sells fue alcalde y es actual propietario de de los edificios, que adquirió tras un juicio hipotecario hace cuatro años.



Tras aparecer en la serie, la más vista del cable estadounidense, ha recibido numerosas visitas de turistas seguidores de 'The Walking Dead', por lo que Sells ha decidido poner a la venta en subasta de eBay los edificios del centro del pueblo por 680.000 dólares.



La idea de Sells con esta venta es que quien lo compre sea capaz de revitalizar el centro de la localidad. Quien se interese por la parcela en venta, que incluye áreas comerciales, bloques de viviendas, restaurantes, una farmacia y espacio para oficinas, tiene hasta el 26 de marzo para participar en la puja.