¿Se publicará en 2021? George R.R. Martin ('Juego de Tronos') adelanta lo mucho que ha trabajado ya en 'Vientos de Invierno'

La pandemia y el posterior confinamiento han resultado un enorme impedimento para desarrollar la mayoría de las profesiones con cierta normalidad. Sin embargo, parece existir un gremio que ha podido continuar con su trabajo con la misma intensidad, e incluso aumentar su productividad. Hablamos de los escritores, quienes han encontrado durante el encierro una oportunidad para explorar con más constancia su creatividad.

Uno de los más conocidos del planeta, el creador del universo de 'Juego de Tronos', George R. R. Martin, ha compartido con sus seguidores a través de su sitio web, un mensaje que seguro que alegrará a muchos. Al parecer, el autor ya ha avanzado en gran medida en la elaboración de su próxima novela 'Vientos de Invierno'.

"Escribí cientos y cientos de páginas de 'Vientos del Invierno' en 2020. El mejor año que he tenido desde que lo comencé. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez el aislamiento. O tal vez simplemente me puse en racha. A veces me pongo en racha", comenzaba.

A pesar de esta gran noticia, el escritor añadía que todavía queda un largo camino por recorrer para concluir el trabajo: "Sin embargo, necesito seguir trabajando. Todavía tengo cientos de páginas más por escribir para llevar la novela a una conclusión satisfactoria. Para eso es el 2021, espero". A lo que añadía que, a pesar de ser uno de sus proyectos más importantes, tiene "un trillón de otras cosas que hacer".

El autor ya se había pronunciado acerca del seguimiento de su trabajo en agosto de 2020: "Estoy de nuevo en mi fortaleza de la soledad, mi cabaña de montaña aislada. Regresé a Santa Fe para una breve visita, para pasar un tiempo con Parris, ocuparme de algunos negocios locales que se habían acumulado durante mis meses de ausencia, y por supuesto, cumplir con mis deberes con CoNZealand, el mundo virtual. Pero todo eso está detrás de mí ahora, y estoy de vuelta en la montaña de nuevo... lo que significa que estoy de regreso en Westeros otra vez, una vez más avanzando con 'Vientos de Invierno'".

