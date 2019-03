Los protagonistas de 'The Sopranos' rinden homenaje a James Gandolfini

James Gandolfini pasaba noches enteras junto a sus amigos en Park Ridge, en Nueva Jersey. Años más tarde, sería mundialmente conocido por dar vida a Tony Soprano en 'The Sopranos', la aclamada serie de la HBO. El actor, fallecido este pasado mes de junio, ha recibido un homenaje póstumo en la ciudad que le vio nacer.



El acto se celebró el pasado domingo, en una ceremonia que atrajo a multitud de familiares, amigos, y sobre todo, miembros del elenco de la ficción de la HBO, como Steve Schirripa, Vincent Curatola, Tony Sirico, Dominic Chianese, Vincent Pastore, John Vestimiglia, y el director de la serie Timothy Van Patten.



En el evento, donde participaron el alcalde de la localidad, junto con la esposa de la fallecida estrella Deborah Lynn y su hijo de 14 años de edad Michael, se instaló una señal en frente del restaurante Park Ridge Diner.



Park Ridge también es un sitio especial para el hijo de Gandolfini, pues era allí donde Michael pasaba gran cantidad de tiempo junto a su padre. "Recuerdo todas las visitas a Park Ridge escuchando todas las historias que me contaba", dijo el hijo del actor que diera vida a Tony Soprano.



Así mismo, Lori Joachim Fredics, compañero de clase de Gandolfini en el Park Ridge High School, era uno de los que estaba detrás de esta idea. Fredics publicó en su página de Facebook un post en el que declaró que "fue una celebración de la vida de James Gandolfini, y un gran día en Park Ridge".



El acto también fue una manera de agradecer a la estrella de 'Los Soprano' que incluso después de hacerse famoso, se siguiera manteniendo activo en la ciudad. Y así, Joachim Fredcis señaló que 'James Gandolfini Way' es una manera de "comunicar el orgullo" de la localidad de Nueva Jersey.



Por supuesto, tampoco pudieron faltar las palabras de los miembros del elenco de Los Sorprano. Dominic Chianese subió al escenario y no dudó en dedicar unas gratas palabras al que fuera su compañero de reparto.



"Todo lo que puedo decir es gracias a Dios por que Jimmy Gandolfini estuviera en mi vida", dijo el actor que diera vida a Junior Sorprano en la aclamada ficción de la HBO.



El dueño de Park Ridge Diner, por su parte, declaró que Gandolfini solía regresar a menudo, incluso después de que su madre muriera. "El era un hombre humilde, fue muy amable con todo el mundo", concluyó.