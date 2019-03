Los protagonistas de 'The Big Bang Theory' dicen adiós a sus personajes con estos emotivos vídeos

'The Big Bang Theory' está cada vez más cerca de llegar al final. Después de 12 años en antena, muy pronto tendremos que decir adiós al grupo de frikis que hizo que la ciencia pareciera divertida y a su no tan lista vecina extrovertida.

La despedida promete ser muy emotiva y, como anticipo, para que lleguemos preparados a la segunda parte de la temporada final, Entertainment Weekly ha pedido a tres de los actores principales de la serie que se despidan de sus personajes en unos vídeos de lo más conmovedores.

Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco se han despedido de Sheldon, Leonard y Penny, después de 12 años junto a ellos en la serie de televisión de la CBS.

"Hola, Sheldon, aquí Jim", comienza Parsons, que fue el primero en manifestar su decisión de no continuar con la serie. "He ayudado a darte vida durante 12 años, y ahora es el momento. Supongo, se supone que debo decir adiós. Pero, ¿sabéis qué? Nunca podré despedirme por completo porque, A: Yo ayudé a crearte, así que tengo una parte tuya y B: jugar a ser tú durante tanto tiempo siempre será parte de lo que soy y me ha cambiado de alguna manera" añade el actor.

Sacando la vena sarcástica de Sheldon, continuó: "No puedo decir que me haya hecho más inteligente. Lo siento. Ni siquiera estoy seguro de que me haya hecho una mejor persona, porque no aportas ese tipo de cualidades. Creo que, en todo caso, te he ayudado a convertirte en una mejor persona. Pero espera un momento, nos despedimos. ¿Sabes qué? Solo te veré por ahí. Estás en repeticiones en la televisión todo el maldito tiempo, así que no puedo evitarte, aunque tú puedes librarte de mí. Felicidades".

Galecki ha coincidido con su compañero de rodaje en que "es algo imposible" despedirse de su personaje."Estos personajes permanecen en ti, ya sea que quierar o no, están en ti incrustados en tus células por el resto de tu vida. Cuando se trata de él, estoy muy feliz por eso", explica en el vídeo el actor de Leonard.

Kaley Cuoco sí ha podido despedirse de Penny, aunque no sin emoción ya que, en el vídeo, igual que Parsons, se ha dirigido directamente a ella para decirle: "Has sido el mejor personaje que interpretaré en toda mi vida y nunca volveré a ser la mismo. Me encantó beber contigo, chica, y ser la vecina de estos tipos tontos", a lo que finalmente ha añadido: "Este personaje ha cambiado mi vida, y esta serie ha cambiado mi vida, y nunca la olvidaré".

Estos vídeos servirán a los seguidores de la serie para hacerse una idea de lo mucho que emocionará la temporada final de 'The Big Bang Theory'.