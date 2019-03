Los protagonistas de 'Juego de Tronos' se reúnen en la Torre de Londres

La quinta temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará el próximo 12 de abril. Pero aunque queda poco menos de un mes, la cadena HBO se ha encargado de que no decaiga la expectación por la llegada de los nuevos capítulos de la ficción basada en la obra de George RR Martin.



Por este motivo, el pasado 18 de marzo los protagonistas de 'Juego de Tronos' se reunieron en la Torre de Londres para la premiere mundial de la serie, un castillo medieval con un siniestro pasado lleno de terror y torturas, muy parecido a la trama de la ficción, donde la vida de los personajes pende de un hilo en cada episodio.



Unas enormes sombras de dragón se proyectaban sobre los muros de la Torre mientras cientos de seguidores, algunos disfrazados como los protagonistas de la serie, esperaban desde hacía horas para ver la llegada de los actores.



Entre los actores a los que pudimos ver, encontramos a Liam Cunningham (Davos Seaworth), Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark) y Mark Gatiss (Tycho Nestoris).



Esta será una temporada llena de misterios ya que conforme aseguró el autor de las novelas, George R.R. Martin, en los nuevos episodios morirán personajes que no lo hacen en las novelas, por lo que nadie está a salvo de las sorpresas.



Echaremos de menos a personajes como Bran Stark que no aparecerán en esta entrega. Sin embargo, otros como Jon Nieve o Tyrion Lannister cobrarán más protagonismo en esta temporada.



Por el momento sólo nos queda conformarnos con las últimas imágenes y el último tráiler de la ficción, que nos adelantan los secretos que les esperan a los fans.



El próximo 12 de abril, los nuevos episodios llegarán a Estados Unidos y a 170 países más, entre ellos España de la mano de Canal+.