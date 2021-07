La Tierra Media sigue dando de qué hablar a día de hoy, a pesar de que la saga de 'El Hobbit' terminase hace más de cinco años, y ya no hablamos de la de 'El señor de los anillos'. Las adaptaciones que pudimos disfrutar no pudieron tener un éxito mayor, llevando el universo de Tolkien a todos los medios posibles, llegando incluso a ser un videojuego.

La obra de Tolkien es una obra atemporal, y desde que Peter Jackson adaptara las novelas de 'El señor de los anillos', todos hemos querido ver una continuación o una expansión de más aventuras que ocurren por La Tierra Media.

Y los fans están de enhorabuena, ya que la nueva serie de Amazon sobre 'El señor de los anillos' está cada vez más cerca. Aunque la información que se sabe sobre esta es escasa. Lo poco que se anunció sobre este nuevo proyecto fue que los eventos de la serie ocurrirían durante la Segunda Edad y que tiene un presupuesto estratosférico. Además de la polémica ocurrida con uno de sus protagonistas que fue despedido tras haber rodado episodios.

Amazon ha sabido esconder muy bien todo lo que rodea a este nuevo proyecto. Pero, por suerte, el actor Benjamin Walker ('En el Corazón del Mar') ha querido dar algunas pistas sobre el futuro de la serie, algo que ha alegrado a los fans. Así ha hablado en ComicBook:

'El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo' | New Line Cinema

"Bueno, te puedo contar. He estado en algunos trabajos en los que te dicen, 'No puedes hablar de esto'. Lo que normalmente es muy molesto, porque estás emocionado con el proyecto y piensas, '¿Qué diferencia hay entre contarlo y no?' Pero, en este caso, habiendo pasado tanto tiempo construyéndolo, con lo emocionado que estoy, no quieres arruinarlo contando algo".

"La gente nunca ha visto algo como lo que hemos hecho. Va a ser muy emocionante. Incluso las pistas más pequeñas sobre lo que puede ser o no, eso podría quitar gran parte del disfrute que vais a tener cuando lo veais por primera vez", reconoce.

Finalmente, habla de la presión que puede haber en este proyecto: "No lo veo como presión. Lo veo más bien como algo que te recuerda a estar centrado. Hay un montón de interés y mucha gente que tiene las expectativas muy altas. Por suerte, el equipo que han reunido también quiere que sea un éxito. Hay mucha investigación que hacer para entender del Legendarium. El material fuente, por supuesto. Entonces están las personas que están presionando, los fans son en realidad los que más informados están y que más ayudan en el mundo de Tolkien".

La primera temporada de la serie de 'El señor de los anillos' tiene previsto su estreno en 2022, sin una fecha concreta. Los capítulos estarán dirigidos por J.A. Bayona, Wayne Che Yip y Charlotte Brändström.

