Promete lealtad a las casas de 'Juego de Tronos'

Winter is coming... Y la guerra también. El estreno de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' está cada vez más cerca (24 de abril) y la cadena HBO ha lanzado nuevos teasers promocionales de la serie en los que pide a sus seguidores que muestren lealtad a una de las casas protagonista de la serie.



Los emblemas de las casas de los Stark, los Lannister y los Targaryen son los protagonistas de estos nuevos vídeos que hacen un poco más llevadera la espera hasta el próximo 24 de abril, fecha en la que HBO estrenará la sexta temporada de la serie basada en las novelas de George RR Martin.

“Together we can overthrow an empire.” #GoTSeason6 premieres 4.24.16 #GameofThrones https://t.co/YAV9Uo3S3W