La promesa de George R.R. Martin a los fans de 'Juego de Tronos' que estaban esperando

El éxito de 'Juego de Tronos' ha sido, en gran parte, gracias a las novelas de George R.R. Martin en las que se basa la ficción. Esta saga de libros se llama 'Canción de hielo y fuego', y cuenta con cinco entregas publicadas. La última novela, 'Danza de Dragones', se publicó en 2011 y, desde entonces, no se ha continuado la saga de fantasía.

Los fans llevan esperando la continuación desde hace años, y aunque 'Juego de Tronos' ya va a terminar, 'Canción de hielo y fuego' sigue incompleta. La serie de HBO ha seguido un camino alejado de las novelas, aunque conservando algunas tramas de Martin. La espera del sexto libro ya ha superado los cinco años y los fans necesitan respuestas.

Pues bien, el propio escritor ha dedicado un mensaje para todos aquellos que desean conocer la continuación y el final de la saga literaria. A través de su blog, ha dado las gracias y ha hecho una tranquilizadora promesa:

"No será mañana, no será la semana que viene, pero tendréis el final de 'Canción de hielo y fuego'. Mientras tanto, tenéis la temporada final de 'Juego de Tronos' que está por venir, y el nuevo spin-off, que aún no es oficial que se llame 'The Long Night', que está completando su reparto. Y también un par de series más en proceso de guion... y otras cosas guays que también están en marcha. El invierno no es lo único que está por llegar".