Después de toda una infancia delante de la pantalla, Cole Sprouse se despidió de las cámaras tras el final de 'Zack y Cody: Todos a bordo' y se alejó de Hollywood durante años para tener una experiencia universitaria normal.

Sin embargo, el actor recuerda el momento exacto en el que eso terminó para siempre, y así lo ha contado a Variety.

Estaba en la universidad de Nueva York, donde se graduó en arqueología y aprendió fotografía, cuando recibió una llamada de su manager mientras "guardaba artefactos" en un laboratorio.

"Me suplicó que volviera e hiciera audiciones para la temporada de pilotos", y entonces hicieron un trato. "Si no consigo nada, entonces no haré esto más. Y le di mi palabra de que si fichaba para algo, lo haría. Conseguí 'Riverdale' y acabó arrastrándome de vuelta".

Ahora, Cole es uno de los actores más relevantes de su generación, y trabajo no le falta. No sabemos si las recientes polémicas le habrán hecho cuestionarse su decisión de volver al ojo público, pero lo cierto es que su trabajo habla por sí solo.

