El productor ejecutivo de 'The Walking Dead' defiende el controvertido final de temporada

Y AVANZA LAS CLAVES DE LA SÉPTIMA ENTREGA

El último episodio de la sexta temporada de 'The Walking Dead', titulado 'Last Day on Earth', ha puesto el broche de oro a la sexta temporada de la ficción zombie con un cluffhanger épico que seguro ha dejado a los espectadores tachando los días que faltan para el estreno de la séptima entrega. El showrunner de la serie ha justificado el polémico giro final y ha adelantado los primeros detalles sobre la séptima temporada. Atención, si no has visto el último capítulo de la temporada, no sigas leyendo. Esta noticia contiene spoilers.