Los problemas de los actores de 'Sexo/Vida' con las explícitas escenas de sexo

La producción de 'Sexo/Vida' ha revolucionado las redes, y ha conquistado a muchos espectadores que arden en deseos de ver la próxima temporada. Esta serie es protagonizada por Sarah Shahi y Adam Demos, quienes tras conocerse en el rodaje, mantienen una relación amorosa en la actualidad.

En la ficción, se narra el tórrido romance de Billie Connelly con su ex novio, Brad Simon, por lo que el hecho de que Sahi y Demos empezasen a salir tras la grabación de la primera temporada, no resulta nada extraño ya que han compartido escenas muy tórridas y calientes.

En junio, Sara Sahi habló en US sobre lo mucho que le preocupaba aparecer en pantalla manteniendo relaciones sexuales. "A menudo he sentido que cuando tienes que rodar escenas de sexo en el cine o la televisión, a menos que sea una pieza lésbica, se representan desde el punto de vista masculino. A veces, es la mujer quien tiene relaciones sexuales de la forma en que un hombre quiere tener relaciones sexuales", comenzó diciendo.

"Pensé que esta era una oportunidad real para darle la vuelta a eso. Ahora, tienes la sexualidad femenina representada por mujeres en la pantalla, así que sentí que esta era una oportunidas para mostrar que las mujeres somos increíbles seres sexuales", explicó.

Sahi y Demos compartieron a través de la cuenta oficial de Instagram de la serie un vídeo de ellos mientras veían una de sus ardientes escenas en la serie. "Dios mío, estoy a punto de estar desnuda", decía Sarah. "Te ves mucho más agradable de lo normal. Quiero verlo. Se ve cálido y relajante, parece muy romántico", le contestó su novio.

Además, la actriz que da vida a Billie Connelly en la serie, explicó a través de una entrevista en Instagram con The Skimm, cómo se sintió al enamorarse de su actual pareja. "Como actriz, pasamos mucho tiempo fingiendo ese tipo de intimidad con alguien, pero lo que fue interesante, desde mi punto de vista, fue enamorarme de la persona de la que se supone que me enamoraba ante la cámara, eso agregó un poco más de realidad y emoción. No sé si esto es algo en lo que podría haber fingido".

Incluso, Sahi habló en dicha intervención sobre los rumores que apuntan a que Adam Demos llevaba una prótesis en el pene durante una escena de la serie. "Simplemente no soy quien debe responder", bromeó Shahi en respuesta. "Una mujer nunca besa y cuenta, y tampoco un caballero, así que…", contestó la intérprete sonriente y un tanto avergonzada.

Esta producción de Netflix también supuso un cambio vital y espiritual para la actriz, ya que logró cambiar su perspectiva de la sexualidad: "Tuve tantas escenas de desnudos seguidas que al final, pensé, 'Bueno, un cuerpo es un cuerpo'. Llegué a conocerme a mí misma de una manera más espiritual, más sexual y me desinhibí", agregó en otra intervención con Refinery29.

¿Y Adam Demos qué opina de su personaje?

Adam afirmó haberse planteado usar un doble de cuerpo para las escenas de sexo que se han hecho virales en Internet debido a la alta complicidad de los actores.

"Me pareció una buena idea porque leí el guión y sabía en lo que me estaba metiendo desde el principio, por lo que luego pensé: '¿Para qué voy a participar en un programa en el que he leído los guiones y conozco la narración para después utilizar un doble?', por eso dije que no en el último momento a la idea del doble", confesó el artista a Entertainment Weekly en el pasado mes de junio.

Una de las condiciones que Demos impuso para su participación en el rodaje, era que todo el mundo se sintiese cómodo durante las grabaciones.

"Eso no significa que no puedas tener conversaciones sobre el nivel de comodidad, que nos permitieron tener con el coordinador. Eso nos hizo sentirnos seguros", dijo Demos a EW.

Mike Vogel no estaba tan contento…

Vogel admitió que después de trabajar en la temporada 1 de Sex / Life, no estaba seguro de si alguna vez se sentiría realmente cómodo con la desnudez de sus escenas con Shahi.

"En el segundo día de rodaje tuvimos nuestra primera escena íntima. Pasó de golpe y fue a lo: 'Aquí vamos'. Al final de la grabación nos tiraron la ropa y nos dijeron: "¿Podéis volver a vestiros?" Entonces volvimos a hacerlo desde el principio, ¿por qué? Para mí era molesto y creo que nunca me sentiré cómodo con eso", detalló el actor y modelo a Monsters and Critics.

