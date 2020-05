Miley Cyrus ha admitido que, como condición de estrella hollywoodiense, no es consciente de los problemas a los que se está enfrentando la población con el coronavirus.

En una entrevista para el Wall Street Journal, la otrora actriz de 'Hannah Montana' ha sido totalmente sincera: "Sé que estoy en una posición privilegiada, y mi experiencia con esta pandemia no es como la mayoría de la gente en mi país y en todo el mundo. Mi vida se ha puesto en pausa, pero realmente no tengo ni idea de cómo es esta pandemia. Me siento cómoda en mi espacio, puedo poner comida en mi mesa y soy económicamente estable, y esa no la situación para mucha gente".

Durante estos días la actriz y cantante ha hecho una serie de directos en su 'programa' de Instagram, llamado Bright Minded, donde se ha mostrado en su cotidianidad. "Estoy con pantalones de chándal y un moño en la cabeza, como todo el mundo. Sólo me he lavado dos veces el pelo para el programa: una para Elton John y otra para la senadora (Elizabeth Warren)".

Miley Cyrus cuenta que una tarta con forma de pene hizo que la despidieran de una película