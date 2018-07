'Prision Break' vuelve a la televisión

La popular serie 'Prision Break' prepara su regreso a la televisión. La cadena Fox ha hecho oficial la vuelta de la serie después de varios meses de rumores. El regreso constará de 10 capítulos y volverá a contar con la presencia de Dominic Purcell como Lincoln Burrows y Wentworth Miller en la piel de Michael Scofield.



Los actores Purcell y Miller estarán acompañados también de otros actores de la serie original, según han confirmado los responsables del grupo Fox, Dana Walden y Gary Newman. "Será una especie de secuela", afirmaban.



Paul Scheuring es el encargado del guión de estos 10 capítulos. "De hecho ya está escribiéndolo en estos momentos", confirmaban los responsables. La nueva serie comenzará unos años después del final de la última temporada, y dará respuesta a las incógnitas que se quedaron sin resolver.



"Paul tiene una historia increíble para que esos personajes vuelvan a ser relevantes, habrá una explicación lógica y creíble para todo", afirmaba Dana Walden.



Los protagonistas volverán a trabajar juntos en su serie estrella, aunque ya se habían reencontrado en la nueva serie de The CW, 'Legends of Tomorrow', que contará con spin-offs de 'Arrow' Y 'The Flash', donde interpretan a los villanos Mick Rory/Heat Wave y El Capitán Frío.



La vuelta de 'Prision Break' es una más de la larga lista de series míticas que están volviendo a la televisión, como '24' o 'Expediente x'.