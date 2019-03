'El Príncipe de Bel-Air' y 'Friends', unidas en el baile de Carlton

Dos de las comedias más recordadas de la televisión, 'El Príncipe de Bel-Air' y 'Friends' tienen un vínculo único en Alfonso Ribeiro. El actor que interpretaba a Carlton Banks en 'El príncipe de Bel-Air', ha explicado años después del final de la serie el origen del baile por el que siempre se le recordará.



"El baile de Carlton surgió cuando leí en el guión: 'Carlton baila'. Nunca se pretendió que fuese divertido, simplemente que estaba bailando. El baile es el que Courtney Cox hace en el vídeo de Bruce Springsteen 'Dancing in the Dark'; esa es la base", ha explicado Ribeiro en una entrevista en 'Variety'.







O en el vídeo 'Delirious' de Eddie Murphy, que él llama 'The White Man Dance'. Y me dije: "Ese es el baile más cursi que conozco así que ¿por qué no hacer eso?", explicaba el actor.







Los rodajes de la serie, según afirma Ribeiro, eran muy divertidos y siempre estaban bailando y cantando. Sin embargo, sus gustos musicales distaban mucho de los de su personaje. "Tuvieron que traerme un CD y algunos artículos para que leyera sobre lo que le gustaba al personaje, porque yo nunca había escuchado a Tom Jones. No conocía a Barry Manilow. No eran personas con las que había crecido como adolescente. Yo crecí en el Brox, era un niño de hip-hop", afirmaba el actor.