Primeros fichajes para la quinta temporada de 'The Walking Dead'

No hace ni una semana que finalizó la cuarta temporada y ya se conocen novedades de la quinta entrega de 'The Walking Dead'. Según informa The Hollywood Reporter, Alanna Masterson (Tara), Christian Serratos (Rosita) y el recién incorporado Andrew J. West (Gareth) se convertirán en personajes recurrentes en la próxima temporada de la serie de AMC creada por Robert Kirkman.



Masterson debutó en la serie este pasado noviembre interpretando a Tara, una de las mujeres que el Gobernador (David Morrissey) encuentra después del final de Woodbury. En la segunda parte de la temporada establece una relación de amistad Glenn (Steven Yeun) después de perder a su familia en el sangriento ataque a la prisión.



Serratos, por su parte, encarna a Rosita, uno de los personajes más populares del cómic original. La pudimos ver por primera vez en la segunda mitad de la temporada junto con Abraham (Michael Cudlitz) y Eugene (Josh McDermitt), ambos ya regulares en la ficción. La actriz había firmado para participar de manera episódica la actual con la opción de convertirse en habitual en la quinta entrega de la serie.



West hizo su debut el episodio final de este lunes encarnado a Gareth, líder del grupo que vive en Terminus. Según indica The Hollywood Reporter, ya estaba previsto que su personaje tuviese una gran importancia en los próximo episodios de la exitosa serie de Fox.