Primera imagen de la séptima temporada 'The Walking Dead' y ¿primera muerte?

CUIDADO: Contiene spoilers



Negan (interpretado por Jeffrey Dean Morgan) y su inseparable Lucille son los protagonistas de la primera imagen de la séptima temporada 'The Walking Dead', que ha publicado el portal EW.



No sorprende que la serie de AMC regrese con un capítulo que continúe el 'cliffhanger' con el que finalizó su última temporada, en el que los espectadores se quedan sin saber quién es el "elegido" para morir a manos es Negan y Lucille.



Otra de las noticias que empiezan a llegar del rodaje de 'The Walking Dead' es una ausencia notable en el mismo. De ahí que empiecen los rumores sobre el personaje que tendría todas las papeletas para terminar su andadura en la serie: Maggie.



Pese a que pocos apostaban a que ella sería la víctima, lo cierto es que la actriz Lauren Cohan se ha dejado ver en una única ocasión en el set de rodaje de la séptima temporada, según informa TV Guide.