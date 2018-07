Primera imagen de Laverne Cox en 'The Rocky Horror Picture Show'

Adaptación televisiva de un clásico del cine. Es la tendencia que las cadenas estadounidenses están siguiendo. Según publica EW, ya podemos ver a Laverne Cox en 'The Rocky Horror Picture Show'.



Cox aparece caracterizada como Dr. Frank-N-Furter en la imagen que publica el portal. La actriz, conocida por su papel en 'Orange is the new black', interpretará al personaje al que dio vida Tim Curry en la película de 1975.



Cuarenta años después de su estreno en la gran pantalla, 'The Rocky Horror Picture Show' tendrá su propia adaptación televisiva, que probablemente se estrenará en otoño de 2016, coincidiendo con fechas cercanas a Halloween.