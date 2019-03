Primeras imágenes de Aria vestida de novia en 'Pretty Little Liars'

'Til DeAth Do Us Part' es el nombre del capítulo final que se podrá ver hoy en Freeform. En él tendrá lugar la boda entre Aria (Lucy Hale) y Ezra (Ian Harding). People ha publicado unas fotografías en las que se puede ver el traje que luce la novia y las damas de honor que la acompañan. Estas damas de honor son Emily (Shay Mitchell), Hanna (Ashley Benson), Spencer (Trian Bellisario) y Alison (Sasha Pieterse). Además en estas imágenes aparece un bebé que no se sabe de quien es.