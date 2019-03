Primer tráiler de 'The Perfectionists', el spin off de 'Pretty Little Liars', ¡con la fecha de estreno!

Freeform acaba de publicar el primer avance en vídeo de 'The Perfectionists', el spin off de 'Pretty Little Liars', protagonizado por Sasha Pieterse y Janel Parrish, que retoman su papel de Alison DiLaurentis y Mona Vanderwall en la conocida serie que les dio la fama.

Junto al avance, hemos descubierto que la serie llegará a televisión antes de lo que esperábamos, y es que su fecha de estreno se ha fijado para el próximo 20 de marzo de este año.

El resto de las protagonistas de 'Pretty Little Liars' han decidido tomar rumbos distintos, y mientras Shay Mitchell ha participado en la exitosa serie 'You' su compañera Lucy Hale rodó '¿Verdad o Reto?' y estrenó la serie 'Life sentence', que ha pasado sin pena ni gloria. ¿Acompañará el éxito a 'The Perfectionists'?

