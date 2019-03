Primer tráiler de 'I Am The Night', la serie que vuelve a unir a Chris Pine y Patty Jenkins

Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman' y de 'Wonder Woman 1984', la secuela, ha vuelto a contar con Chris Pine para trabajar con ella. Se han reencontrado en 'I Am The Night', una prometedora serie de televisión de TNT que acaba de presentar su intrigante tráiler.

'I Am The Night' cuenta la historia de una joven que descubre que fue dada en adopción nada más nacer. Esta decide investigar los secretos de su pasado. Eso hará que sus caminos se crucen con el Dr. George Hodel, un infame ginecólogo de Hollywood. Todo acabará conectándose con la Dalia Negra, un célebre episodio de la crónica negra de la ciudad de Los Ángeles. Chris Pine da vida a un antiguo marine reconvertido en periodista que ejercerá como narrador de la serie.

En este nuevo proyecto, tanto Pine como Jenkins son productores ejecutivos. Jenkins se ocupará, además, de la dirección del primero de los seis capítulos que tiene 'I Am The Night'. Entre el reparto también está Indis Eisley, que dará vida a la protagonista, Jefferson Mays y Connie Nielsen, a la que también pudimos ver en 'Wonder Woman'.

Se trata de una serie escrita por Sam Sheridan y Monica Beletsky. 'I Am The Night' tiene previsto estrenarse en enero de 2019, por lo que aún tendremos que esperar un poco. Mientras tanto, ¡no te pierdas el tráiler!