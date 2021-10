Primer tráiler de 'La casa del dragón': Dioses, reyes y sangre en el spin-off de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' terminaba dejando un gran vacío entre los fans de la adaptación de las novelas de R.R. Martin, pero esta no sería la última serie basada en el universo del escritor. Desde que terminase la historia del trono de hierro, muchos fans querían continuar con las historias de los personajes a los que tanto cariño le han cogido a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

HBO tenía entre manos varios proyectos para aumentar el mundo de Poniente y ya tenemos el primer tráiler de 'La casa del dragón' y esta supondrá la primera gran serie tras 'Juego de Tronos' en expandir el universo de Martin. El eje central de la serie será la familia Targaryen y nos iremos 200 años atrás en el tiempo, viendo cómo la familia de Daenerys se convirtió en una de las más importantes de todo Poniente, llegando a gobernar en los siete reinos. La serie coincidirá con la gran guerra civil a la que se conoce como 'The Dance of the Dragons'.

El tráiler comienza y las imágenes de la familia Targaryen se suceden. De fondo, un narrador habla y dice: "Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes. Fueron los dragones" y esto coincidiendo con una mujer, suponemos que Targaryen, caminando hacia el trono de hierro, terminando el teaser con el rugido de un dragón.

En cuanto a las imágenes ya hemos podido echar un primer vistazo al fantástico reparto del que gozará este spinoff. Entre estos, encontramos a Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon, a John Macmillan dando vida a Ser Laenor Velaryon, también está la actriz Savannah Steyn que interpreta a Lady Laena Velayron y Theo Nate, que será Ser Laenor Velaryon. Todos ellos son los hijos de Rhaenys Targaryen y Corlys Velaryon.

De momento no han anunciado una fecha en concreto más allá de su llegada en algún punto del 2022 a HBO Max, plataforma que llegará a España este mismo 26 de octubre.

Seguro que te interesa:

Emilia Clarke confiesa la escena de Daenerys que eliminaría de 'Juego de Tronos'