Un querido protagonista de 'Pretty Little Liars' se une al reboot de 'Embrujadas' y su personaje te va a encantar

El reboot de 'Embrujadas' vino cargadito de polémica cuando se confirmó en su momento. Sin embargo, varios meses después de su estreno, parece que la producción sigue incluyendo a nuevos actores y actrices para que formen parte de la nueva versión de esta ficción sobrenatural.

Tal y como ha publicado EW, al nuevo fichaje de la serie de HBO ya lo conocemos por que fue uno de los protagonistas de 'Pretty Little Liars'. Como hay que recordar, esta última serie acabo en el verano de 2017 dando lugar a un spin-off titulado 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' y cuyo último teaser puedes ver en nuestra página.

Debido a la finalización de PLL, sus actores tienen nuevos proyectos y parece que uno de ellos se ha unido a la ficción de las brujas. ¿De quién se trata? Pues de nada más y nada menos que de Tyler Blackburn, el actor que daba vida a Caleb el novio de Hannah (Ashley Benson). El personaje de Tyler será Viralis, un demonio chupa almas que tiene un culto muy leal siguiéndole. Este villano tiene la capacidad de ver en las profundidades de las almas humanas y manipulares prometiéndoles su mayor deseo.

Tyler Blackburn, Caleb en 'Pretty Little Liars' | The CW

¡Pero atención! No es la única cara reconocida que se une a 'Embrujadas', la actriz Leah Pipes, Cami en 'The Originals', también tendrá un papel recurrente como Fiona Callahan, una bruja con un misterioso pasado que regresa a la vida de las protagonistas después de ser liberada del Tartarus.

