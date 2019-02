Vuelve Mona Vanderwaal: El nuevo adelanto de 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' cargado de guiños

¡Por fin! Mona Vanderwaal, Janel Parrish en la vida real, se ha dejado ver por primera vez en el 'spin-off' de 'Pretty Little Liars'. Después de ver el primer trailer de 'The Perfectionists', Freeform ha lanzado un nuevo adelanto que está cargado de guiños a la serie madre, y te aseguramos que son tantos que no podrás evitar que te entre la nostalgia.

Desde un primer momento se aseguró que esta ficción no tendrá nada que ver con la original, pero lo cierto es que después de este vídeo nos entran nuestras dudas. En el vídeo, que comienza con la protagonista Sasha Pieterse, Alison DiLaurentis en la serie, se puede ver desde un primer momento una cámara de vigilancia, que podría hacer referencia a la famosa casa de muñecas donde las mentirosas fueron encerradas.

Según pasan las secuencias, podemos ver unas gafas similares a las que Mona utilizaba cuando fue acosada en el colegio, una rosa que podría recordar a la que sujetaba el cuerpo de Charlotte DiLaurentis cuando fue encontrada y la novela 'Ostinato' publicada por Ezra Fitz (Ian Harding) en la sexta temporada.

Pero sin ninguna duda el objeto protagonista de este clip es la gabardina roja que tanto juego dio en 'Pretty Little Liars'. Sin embargo, si nos ponemos a unir algunos hilos, el libro hace referencia una frase musical que se repite durante todo el vídeo, la canción escogida es 'Somebody's Watching Me' ('Alguien me está observando') de Hidden Citizens y el adelanto termina con una misteriosa persona a la que no podemos ver el rostro, ¿se repetirá la historia?

Solo podemos esperar a su estreno que llegará de la mano de HBO el próximo 20 de marzo.

