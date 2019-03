El presidente Underwood de 'House of Cards' se convierte en Bill Clinton durante los Tony Awards

EL ACTOR KEVIN SPACEY

Kevin Spacey, el protagonista de 'House of Cards', ha sido el encargado de presentar los Tony Awards, los premios del teatro estadounidense y más en concreto a las obras estrenadas o representadas en teatros de Broadway (Nueva York). Durante la gala, el actor se ha caracterizado como el ex presidente Clinton y más adelante de su personaje en la serie 'House of Cards' FrankUnderwood.