La precuela de 'Stranger Things' llegará de una forma que no esperabas para nada

'Stranger Things' ha sido una de las series que más expectación ha creado en los últimos años. Tras sus dos primeras temporadas, y una tercera en camino, parece ser que su historia da para mucho más y pronto contaremos con una precuela de la ficción.

Aunque no llegara de manera audiovisual, sino que será a través de una novela. Así, lo ha comunicado su autora, Gwenda Bond, a través de una serie de tuits donde revela, además, la trama en la que se basará el libro.

"Estas son las noticias. Voy a escribir la primera novela de 'Stranger Things'", empieza anunciando muy emocionada en un primer comentario para añadir: "Trata sobre la madre de Eleven, Terry, y su relación con el programa MKUltra. Vais a poder conocerla mejor y amarla de una forma totalmente distinta. Estoy muy emocionada".

Por lo que la novela contará la historia de la madre de Eleven, a la que pudimos conocer un poco más en la segunda entrega de la serie, y su relación con el programa científico en el que se instruyó a la protagonista.

Al parecer, la precuela llegará dentro de un año, en la primavera del 2019. Pero, antes, este otoño, se publicarán otros dos libros más de este universo, apunta el medio 'Deadline'. Uno de ellos se titulará 'Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion', y será una edición "tras las cámaras" de la ficción.

Mientras que el otro libro no se sabe todavía su nombre aunque se ha descrito como: "un libro de consejos, sabiduría y advertencias sobre el mundo de 'Stranger Things'".