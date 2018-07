Una precuela sobre Daryl y Merle, ¿el nuevo proyecto de 'The Walking Dead'?

La serie 'The Walking Dead' prepara el estreno de su sexta temporada el próximo 11 de octubre en AMC. Pero las noticias relacionadas con la serie no paran. La última es la posible creación de una precuela que se centrara en la relación entre Daryl y su hermano Merle, interpretados por Norman Reedus y Michael Rooker.



El proyecto es un rumor, pero el actor ya se ha pronunciado al respecto con un "suena muy divertido" en respuesta a la pregunta formulada por uno de sus seguidores a través de las redes sociales.

@wwwbigbaldhead When TWD inevitably (& sadly) ends, would you be open to a Daryl & Merle spinoff prequel? #AskNorman — 34inXXIII (@34inXXIII) agosto 20, 2015

that sounds super fun https://t.co/RU8SLgIBve — norman reedus (@wwwbigbaldhead) agosto 20, 2015



Sin embargo, tras el estreno de 'Fear the Walking Dead', una precuela de la serie, parece complicado que el proyecto llegue a realizarse.



'The Walking Dead' regresa a la televisión el 11 de octubre con un episodio de 90 minutos, con lo que parece que la serie está dispuesta a superar el estreno de la quinta temporada, que dejó a los seguidores sorprendidos y con un nuevo récord de audiencia.



Los seguidores que no aguanten hasta el estreno de la serie pueden disfrutar desde este domingo de su precuela, 'Fear the Walking Dead', que se convirtió en el estreno de cable más visto en la historia de la televisión estadounidense, al reunir a 10,1 millones.