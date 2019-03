El Power Ranger Verde, a punto de ser asesinado por un fan

La policía ha detenido este fin de semana a un hombre durante la ComicCon de Phoenix cuando intentaba atacar a Jason David Frank, el actor que encarna a Tommy Oliver, el Power Ranger verde en la exitosa serie de televisión. El detenido pasó los controles de seguridad cargado con todo un arsenal de armas y ya llevaba varios días vigilando el evento.

El individuo, que se hacía llamar The Punisher, consiguió pasar el control de seguridad y se dirigía hacia el lugar donde se encontraba el actor de Power Rangers. La policía ya sospechaba de él, ya que había hecho varias amenazas a los oficiales durante los días previos al evento.

El actor Jason David Frank confirmó en su cuenta de Twitter y en las noticias de FOX que todo se había quedado en un susto y que había salido ileso. Además, este altercado no le distrajo de seguir atendiendo a sus fans.

It's unfortunate things happen, but I will not let things distract me from my fans. JDF https://t.co/M3ccWbSBmL